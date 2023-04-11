Андрей Клычков сообщил о досрочном выполнении планов ТОСЭР «Мценск»

В развитие территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Мценск Орловской области инвестировано более 4,6 млрд руб., создано 2 250 рабочих мест, сообщила пресс-служба регионального правительства. При этом в планах до 2030 года было обозначено привлечение 5 млрд руб. инвестиций и создание 1 тыс. рабочих мест. «По сути, мы выполнили все показатели за семь лет до плановой даты»,— прокомментировал губернатор Андрей Клычков работу ТОСЭР, отметив, что во Мценском районе один из самых низких уровней безработицы в регионе.

За 2022 год в консолидированный бюджет Орловской области предприятиями ТОСЭР «Мценск» направлено более 102 млн руб. налоговых отчислений.

Между тем, ранее стало известно, что на фоне продолжающейся спецоперации четыре компании с суммарным объемом инвестиций 500 млн руб. отказались от планов по размещению производств в ТОСЭР «Мценск». Проекты были связаны с металлургией, производством огнеупорных материалов, а также приправ из морской соли Крыма.

Владимир Зоркий

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