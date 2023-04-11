Москалькова обсудила с Пригожиным обращения от родственников бойцов ЧВК «Вагнер»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о встрече с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Они обсудили обращения, которые поступают от родственников бойцов ЧВК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова и Евгений Пригожин

Фото: @ombudsmanrf Татьяна Москалькова и Евгений Пригожин

Фото: @ombudsmanrf

«С Евгением Пригожиным обсудили вопросы работы с обращениями родственников бойцов ЧВК "Вагнер". Определили пути взаимодействия»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале и опубликовала совместное фото с основателем ЧВК «Вагнер». Других подробностей встречи она не привела.

С какими вопросами обращаются родственники, не уточняется. В январе 2023 года пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала письмо и указала, что оно было отправлено от имени семьи погибшего бойца ЧВК. В нем говорилось, что семья участника российской военной операции на Украине столкнулась с проблемами при его захоронении из-за действий местной администрации.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».