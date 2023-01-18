Жительницу Кубани, переехавшую из Украины 30 лет назад, хотят лишить российского гражданства

Жительницу Краснодарского края Светлану Студенникову, которая переехала в регион из Украины 30 лет назад, хотят лишить российского гражданства. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости». По ее словам, в паспортном столе ее считают лицом без гражданства, поскольку в документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, не оказалось соответствующего вкладыша. Разобраться в ситуации пообещал депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

Светлане Студенниковой 45 лет, 30 из них она живет в Краснодарском крае. На Кубань она переехала из Донецкой области, когда заболел ее дедушка. Здесь же окончила школу и институт, дважды вышла замуж и родила троих детей. За это время она четыре раза получала паспорт гражданина РФ.

Когда Светлане исполнилось 45 лет, она обратилась на сайт «Госуслуг» для очередной смены паспорта, но получила отказ. Сначала ей сообщали об ошибках в документации. Позже пригласили на личную беседу в паспортный стол, где выяснилось, что женщину считают лицом без гражданства, поскольку 30 лет назад в ее паспорте не оказалось вкладыша гражданина РФ. При этом у ее родителей и брата, переехавших на Кубань через три года после нее, этот вкладыш есть.

Теперь у Светланы Студенниковой планируют забрать паспорт и выдать вместо него удостоверение лица без гражданства, а после начать процедуру вступления в гражданство. Этот процесс может занять два-три года.

«Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Это просто унижение человеческого достоинства. Человек прожил большую часть жизни в РФ, чувствовал себя полноценным членом этого общества, а спустя 30 лет оказался никем и ничем»,— заявила женщина.

На данную ситуацию отреагировал депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. Он попросил женщину или редакцию канала связаться с ним через любую соцсеть или по электронной почте altukhov.sv@mail.ru.

«Сейчас много занимаемся вопросами получения паспортов нашими гражданами, которых эвакуировали из Херсонской области. Знаю, что бывают технические сбои и сложности. Но данная ситуация абсолютно недопустима, и я готов помочь в рамках полномочий депутата Госдумы оказать содействие в ее решении»,— отметил Сергей Алтухов.

Татьяна Ручкина

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