На горячую линию по мобилизации в Свердловской области за полгода поступило более 20 тыс. звонков

За полгода на горячую линию по обращениям, связанным с мобилизацией, поступило более 20,6 тыс. звонков от военных из Свердловской области и их родственников. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе.

В основном на горячую линию звонили из-за отсутствия медкомиссий и обмундирования, задержек с оформлением документов мобилизованных и плохих бытовых условий во время размещения в сборных пунктах. В аппарате омбудсмена отметили, что большинство проблем удалось решить.

Почти 17,3 тыс. звонков поступило для юридической консультации мобилизованных. 3,1 тыс. свердловчанам помогли оформить банковские карты.

Напомним, в докладе по итогам 2022 года свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что прошедший год стал рекордным по числу обращений к уполномоченному по правам человека. Так, если за 2021 год в аппарат омбудсмена, а также к юристам и адвокатам, сотрудничающим с уполномоченным, поступило около 21,3 тыс. обращений, то в 2022 году — около 48,3 тыс. Подавляющее число обращений (35%) касалось защиты прав военнослужащих.

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