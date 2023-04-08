В Ленобласти у пенсионера обнаружили склад боеприпасов

Сотрудники уголовного розыска Главка с ОМВД России по городу Сосновый бор обнаружили склад оружия в гараже 68-летнего мужчины. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

Обыск у пенсионера был проведен в ходе работы по уголовному делу по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранению, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222 ч. 1 УК РФ) от 12 ноября 2022 года.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с малокалиберной винтовкой, патроны разных калибров в количестве 449 штук, барабан к револьверу Наган, затвор к карабину, затвор к пистолету с ударно-спусковым механизмом. Патроны отдали на экспертизу, результаты которой показали, что 389 единиц из них являются боевыми и пригодными для стрельбы.

На данный момент пенсионер находится под подпиской о невыезде.

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