В Новосибирской области задержан замглавы Здвинского района

Следователи СКР Новосибирской области задержали заместителя главы администрации Здвинского района, подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в октябре 2022 года чиновник подписал и выдал застройщикам разрешение на ввод в эксплуатацию трехквартирного жилого дома, предназначавшегося для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как выяснили правоохранители, дом не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям, в нем не было отопления, освещения, вентиляции и водоотведения. Сотрудники администрации об этом знали тем не менее приобрели жилые помещения и предоставили по договорам найма социальным категориям граждан.

В настоящее время следователями решается вопрос об аресте задержанного.

В феврале 2023 года замминистра экономразвития Республики Алтай стал фигурантом дела из-за покупки квартир для сирот. Жилье оказалось непригодным для проживания из-за допущенных при строительстве нарушений, и подлежит демонтажу. Потери республиканского бюджета составили свыше 8 млн руб.

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Лолита Белова