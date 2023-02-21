Замминистра экономразвития Республики Алтай стал фигурантом дела из-за покупки квартир для сирот

СК довел до суда дело первого заместителя министра экономического развития Республики Алтай (РА), которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и халатности (ст. 286 и ст. 293 УК РФ). Об этом рассказали в следственном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Как указывается в деле, в 2020 году высокопоставленный чиновник за счет бюджетных средств организовал приобретение в селе Усть-Кокса шести квартир для детей-сирот, принятие их без проведения экспертиз и передачу по договорам социального найма. Жилье, уверено следствие, оказалось непригодным для проживания из-за допущенных при строительстве нарушений, и подлежит демонтажу. Потери республиканского бюджета составили свыше 8 млн руб.

Кроме того, считает следствие, чиновник ненадлежащим образом организовал освоение бюджетных средств, предназначенных для приобретения жилья для детей-сирот. В результате, говорится в деле, оказались не освоенными 10,8 млн руб., выделенные из федерального бюджета, не были приобретены семь жилых помещений.

По ходатайству следствия первого замминистра временно отстранили от занимаемой должности.

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Илья Николаев