Смольный заново утвердит границы Петропавловской крепости после реставрации

Петропавловская крепость после закрытия на масштабную реставрацию обновит границы. На территории федерального памятника будет отреставрирована гранитная облицовка эскарповых фасадов ограды со стороны Невы, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Виды Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Конкурс на реставрацию, объявленный в августе 2022 года, выиграло ООО «Проектно-строительное бюро «Жилстрой», которое связывают с предпринимательницей Людмилой Коган. Сумма заключенного контракта составила 1,36 млрд руб., работы должны завершиться до декабря 2024 года. В документе отмечено, что необходимо отреставрировать выходящие на Неву Государев, Трубецкой и Нарышкин бастионы, Екатерининскую и Невскую куртины и Иоанновский равелин.

После работ Смольный планирует переутвердить границы Петропавловской крепости. КГИОП распорядился утвердить границы памятника, при этом в 2012 году эта процедура была уже проведена. На новой схеме в качестве охраняемых объектов отображены аппарели Зотова и Головкина бастионов, иначе изображена геометрия сквера к югу от Екатерининской куртины.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Смольный проиграл в апелляции дело об аукционе по Конюшенному ведомству. Аукцион на право льготной аренды признан недействительным, а победа компании «Байчасарай» аннулирована.

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