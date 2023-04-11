Роскачество обнаружило следы пестицидов в 40% образцов муки

Роскачество провело экспертизу пшеничной муки на российском рынке, по результатам которой в 40% исследованных образцов были обнаружены следы пестицидов. Однако эксперты утверждают, что все образцы безопасны.

«Результаты испытаний показали отсутствие системных проблем на рынке, и в целом — безопасность муки высшего сорта. Так, вся мука оказалась "чистой" — через 36 часов после проведения пробной лабораторной выпечки картофельная болезнь не была выявлена. Ни в одном из представленных товаров также не обнаружено загрязненности и зараженности вредителями хлебных запасов, которые могут попадать в муку в процессе переработки зерна»,— говорится в сообщении Роскачества.

По результатам лабораторных испытаний, броматы, которые улучшают хлебопекарные свойства, в муке обнаружены не были. Также не зафиксировано превышение обязательных нормативов по содержанию пестицидов. Однако в 40% исследованных образцов муки обнаружены в следовом количестве один или несколько пестицидов: пиримифос-метила (инсектицид) и хлормекват хлорида.

Продукцией высшего качества Роскачество признало 50% исследованной муки. Наибольшее число товаров повышенного качества были произведены в Московской, Челябинской, Курской, Белгородской, а также Омской и Ростовской областях, и Москве. Среди продукции, которая может претендовать на получение российского Знака качества, мука «Селяночка», «Пышечка», «Вкусвилл», «Ситно» и «Старооскольская».

Милена Костерева