Концерт Дианы Арбениной в Ижевске отменили

Концерт певицы Дианы Арбениной в столице Удмуртии, который должен был состояться 11 апреля, отменили. Как сообщают организаторы мероприятия в официальной группе «ВКонтакте», новую дату проведения выступления объявят дополнительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отметим, что концерт певицы отменили в ряде городов, в том числе в Перми, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Казани, Улан-Удэ и Тольятти.

Как пишет «АиФ-Прикамье», госпожа Арбенина заявила, что отмена концертов связана со «странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей». «Последние несколько недель на нас обрушилась стремная медиаволна, состоящая из "шлака" и клеветы. Все города, которые стояли у нас в апреле: и Ульяновск, и Чебоксары, и Пермь, и Уфа, и Ижевск, и Казань — побоялись проводить концерты»,— рассказала исполнительница.

Напомним, ранее в Ижевске также отменили концерт певицы МакSим, который должен был состояться 9 апреля. Дата проведения в настоящее время не известна.