YouTube предоставил пользователям Premium больше привилегий

Видеосервис YouTube расширил число привилегий, которые получают подписчики Premium,— теперь у пользователей будет увеличенный битрейт видео в разрешении 1080p, поддержка iOS SharePlay и другие функции. Ранее подписчики Premium имели возможность смотреть видео без рекламы, загружать видео на устройство для просмотра позднее и запускать режим фонового воспроизведения.

Смартфоны на iOS первыми получат доступ к видео в 1080p с увеличенным битрейтом — в Google утверждают, что видео станет «четче и чище». Функция станет доступна в ближайшие недели. Если пользователь не закончил просмотр видео на устройстве, то при открытии YouTube в браузере на ПК ему будет предложено продолжить просмотр с того места, где он остановился. Благодаря режиму Smart Downloads YouTube будет автоматически сохранять рекомендуемые видео на гаджете для просмотра в автономном режиме. Также пользователи YouTube Premium на мобильных устройствах смогут добавлять видео в очередь.

В России приобрести подписку YouTube Premium с помощью российских банковских карт нельзя. Кроме того сервис для российских пользователей демонетизирован и не показывает рекламу.

Евгений Федуненко