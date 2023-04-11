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На стройку ледового дворца в Тутаеве не нашлось подрядчика

Конкурс на строительство ледовой арены в Тутаеве признан несостоявшимся. Информация размещена на портале госзакупок.

Набережная в Тутаеве

Набережная в Тутаеве

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Набережная в Тутаеве

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ледовый дворец в Тутаеве планировали начать строить 1 июня 2023 года. Стоимость работ — 396,8 млн руб. Завершить работы планировали 1 сентября 2024 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимались до 11 апреля.

Теперь в единой информационной системе «Закупки» размещен протокол о том, что ни одной заявки для участия в торгах не подано. Конкурс признан несостоявшимся. Торги придется объявлять заново.

Андрей Иванов

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