На стройку ледового дворца в Тутаеве не нашлось подрядчика

Конкурс на строительство ледовой арены в Тутаеве признан несостоявшимся. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набережная в Тутаеве

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Набережная в Тутаеве

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ледовый дворец в Тутаеве планировали начать строить 1 июня 2023 года. Стоимость работ — 396,8 млн руб. Завершить работы планировали 1 сентября 2024 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимались до 11 апреля.

Теперь в единой информационной системе «Закупки» размещен протокол о том, что ни одной заявки для участия в торгах не подано. Конкурс признан несостоявшимся. Торги придется объявлять заново.

Андрей Иванов