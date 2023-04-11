В прошлом году Кузбасс оказал помощь Горловке в ДНР на 1,6 млрд рублей

В 2022 году в областном бюджете Кузбасса было запланировано направить на оказание помощи городу Горловка в ДНР 1,1 млрд руб., сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В итоге, фактически было оказано этой помощи на 1,25 млрд руб. из областного бюджета, а за счет средств, выделенных кузбасским бизнесом, общая сумма оказанной помощи составила в прошлом году 1,6 млрд руб., рассказал глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сергей Цивилев сообщил также, что Кузбасса планирует оказать помощь в застеклении в Горловке выбитых обстрелами окон, которые сейчас затягивают пленкой. А также в восстановлении брошенных квартир, чтобы сформировать из них маневренный фонд для переселения жителей города в случае повреждения их квартир обстрелами.

Еще одной формой помощи Кузбасса он назвал поставки медицинского оборудования в больницы Горловки, командирование туда кузбасских врачей, ремонт коррекционной школы.

В конце марте губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что регион выделил на связанные с СВО цели 4,2 млрд рублей в 2022 году.

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Игорь Лавренков, Кемерово