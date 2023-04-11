Новым главой екатеринбургского «Водоканала» стал депутат Антон Гусев

Генеральный директор екатеринбургского МУП «Водоконал» Евгений Лузгин покинул свой пост. Информацию «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе предприятия. Исполнять обязанности директора будет депутат гордумы Антон Гусев. Причину ухода господина Лузгина, возглавлявшего «Водоканал» с 2019 года, в пресс-службе не рассказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Порталу 66.ru Евгений Лузгин заявил, что его отставка произошла по политическим причинам, а претензий к его работе у городских властей, по его мнению, не было. Издание отметило, что Антон Гусев может представлять интересы владельца «Мотива» Виталия Кочеткова.

Экс-гендиректор добавил, что продолжит работать в «Водоканале» и займется его «стратегическим развитием».

Ранее у екатеринбургского «Водоканала» обнаружили кредиторскую задолженность по договорам технологического присоединения к сетям на 2,6 млрд руб.

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