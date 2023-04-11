На Камчатке школьников двух поселений переведут на удаленку из-за вулканического пепла

Школьники в поселках Ключи и Козыревск в Усть-Камчатком районе перейдут на дистанционное обучение на 10 дней, сообщил глава района Олег Бондаренко. Накануне На Камчатке прошел сильнейший за 60 лет пеплопад из-за извержения вулкана Шивелуч.

«Предлагаю перевести школьников Ключей и Козыревска на дистанционное обучение на 10 дней, потому что то, что я сейчас увидел здесь своими глазами, невозможно будет детям ни в школу пройти, да вообще здесь нахождение детей, по большому счету, под вопросом»,— написал господин Бондаренко в Telegram.

Он уточнил, что извержение не повредило дорогу к поселку Усть-Камчатск, и движение по ней уже восстановлено. Для жителей Ключей и Козыревска закупят по 5 тонн питьевой воды в бутылках, в Ключах также стоят две цистерны с водой. Глава района добавил, что «необходимое количество индивидуальных средств защиты в населенных пунктах имеется».

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м над уровнем моря. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Вчера, 10 апреля, на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Пеплопады накрыли близлежащие населенные пункты. Толщина слоя вулканического пепла от вулкана за четыре часа достигла 8,5 см. Этот пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет. В поселках Козыревск и Майское из-за пеплопада отключалось энергоснабжение, его уже восстановили.

Лаура Кеффер