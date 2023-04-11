Казахстан подал иски против операторов двух месторождений нефти на $16,5 млрд

Власти Казахстана подали в международный арбитраж иски на компании, занимающиеся разработкой нефтяных месторождений Карачаганак и Кашаган. Об этом рассказал глава казахстанского Минэнерго Алмасадам Саткалиев. Он не уточнил, о каких компаниях речь, но сказал, что иски поданы на $3,5 млрд и $13 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алмасадам Саткалиев

Фото: Правительство Казахстана Алмасадам Саткалиев

Фото: Правительство Казахстана

По словам министра, причиной обращения в суд стали «не налоговые споры, речь идет об исполнении соглашения о разделе продукции». «Уполномоченный орган правительства — компания PSA — подала иски в международный арбитраж на компании Карачаганака и Кашагана... Единственное, что могу сказать, данные иски поданы в интересах народа Казахстана»,— сказал господин Саткалиев журналистам (цитата по ТАСС).

Об исках 5 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, операторы месторождений — North Caspian Operating Company (Кашаган) и Karachaganak Petroleum Operating BV (Карачаганак). Обе компании своих арбитров в суде еще не назначили. Поводом для исков, как уточняет агентство, стали «обвинения в несанкционированных расходах». Иск против оператора Кашагана касается периода с 2010 по 2018 годы, для Карачаганака — с 2010 по 2019 годы. Утверждается, что обе компании нарушили тендерные процедуры и «не выполнили в полном объеме работы подрядчиков на Кашагане», добавили собеседники Bloomberg.

Лаура Кеффер