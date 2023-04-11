Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Казахстан подал иски против операторов двух месторождений нефти на $16,5 млрд

Власти Казахстана подали в международный арбитраж иски на компании, занимающиеся разработкой нефтяных месторождений Карачаганак и Кашаган. Об этом рассказал глава казахстанского Минэнерго Алмасадам Саткалиев. Он не уточнил, о каких компаниях речь, но сказал, что иски поданы на $3,5 млрд и $13 млрд.

Алмасадам Саткалиев

Алмасадам Саткалиев

Фото: Правительство Казахстана

Алмасадам Саткалиев

Фото: Правительство Казахстана

По словам министра, причиной обращения в суд стали «не налоговые споры, речь идет об исполнении соглашения о разделе продукции». «Уполномоченный орган правительства — компания PSA — подала иски в международный арбитраж на компании Карачаганака и Кашагана... Единственное, что могу сказать, данные иски поданы в интересах народа Казахстана»,— сказал господин Саткалиев журналистам (цитата по ТАСС).

Об исках 5 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, операторы месторождений — North Caspian Operating Company (Кашаган) и Karachaganak Petroleum Operating BV (Карачаганак). Обе компании своих арбитров в суде еще не назначили. Поводом для исков, как уточняет агентство, стали «обвинения в несанкционированных расходах». Иск против оператора Кашагана касается периода с 2010 по 2018 годы, для Карачаганака — с 2010 по 2019 годы. Утверждается, что обе компании нарушили тендерные процедуры и «не выполнили в полном объеме работы подрядчиков на Кашагане», добавили собеседники Bloomberg.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...