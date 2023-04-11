Еще одна группа бойцов из Удмуртии отправляется служить по контракту

10 апреля в столице Удмуртии состоялась отправка еще одной группы мужчин, желающих проходить военную службу по контракту. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, с пункта отбора на военную службу в Ижевске их направили в воинские части для подписания контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На базе сборного пункта также работает военно-врачебная комиссия.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов впервые побывал в зоне проведения специальной военной операции. Видео оттуда он опубликовал на своих страницах в соцсетях. В одном из них он находится за рулем автомобиля «УАЗ», который транспортировали для бойцов из Удмуртии. Глава региона рассказал, как на передовой его угостили перепечами и что участники СВО обеспечены всем необходимым.

Подробнее читайте в материале «Было важно увидеть, как быт там устроен».