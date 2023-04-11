Глава СК России потребовал доклад по делу об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске, сообщает пресс-служба СК РФ.

Преступление произошло 9 апреля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», рядом с торгово-развлекательным комплексом «Космос» Было обнаружено тело 17-летнего с признаками насильственной смерти. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На следующий день следователи задержали подозреваемого. По версии следствия, задержанный в ходе бытового конфликта нанес подростку удар ножом, в результате тот скончался на месте. По данным источника «Ъ-Южный Урал», группа знакомых между собой молодых людей собралась, чтобы разобраться по поводу оскорблений в интернете. Конфликт перешел в драку, в ходе которой один участник ударил другого ножом.