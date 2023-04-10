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Челябинца задержали за убийство подростка возле торгового центра

Задержан 20-летний челябинец, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка на северо-западе.

Как сообщают в региональном следственном управлении СК, тело убитого было обнаружено ночью 9 апреля возле одного из домов областного центра. По данным ведомства, задержанный в ходе бытового конфликта нанес подростку удар ножом, в результате тот скончался на месте. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела.

По данным источника «Ъ-Южный Урал», инцидент произошел возле ТРК «Космос». Группа знакомых между собой молодых людей собралась, чтобы разобраться по поводу оскорблений в интернете. Конфликт перешел в драку, в ходе которой один участник два раза ударил другого ножом.

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