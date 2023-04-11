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Коммерсантъ FM
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Власти Приморья ожидают кратное увеличение лесных пожаров

Приморский край находится «на пороге очередного пика горимости». В ближайшее время ожидается кратное увеличение количества термоточек. Такой прогноз, как сегодня сообщила пресс-служба правительства региона, сделан «на основе многолетних наблюдений».

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов заявил, что в этом году, «благодаря изменениям в тактике борьбы» с лесными пожарами, их тушат в несколько раз эффективнее. «Если количество зарегистрированных в лесном фонде пожаров сопоставимо с уровнем аналогичного периода прошлого года, то их площадь в несколько раз меньше»,— уточняется в пресс-релизе.

За минувшие сутки, по данным краевых властей, в регионе было зарегистрировано 18 лесных пожаров на площади 535 га. Все они оперативно потушены.

Всего с начала 2023 года в Приморье на землях лесного фонда зарегистрировано 104 лесных пожара на площади почти 3227 га. На землях иных категорий зарегистрировано 155 пожаров на площади более 16743 га, на землях Министерства обороны — 6 лесных пожаров на площади 476 га.

В настоящее время на территории края действует особый противопожарный режим, подразумевающий ряд ограничений, включая запрет на посещение гражданами лесов и запрет на все виды огневых работ.

Губернатор региона Олег Кожемяко ранее заявил, что необходимо расследовать все факты пожаров и наказывать виновных. «Максимальное число пожаров должно быть расследовано. Люди должны понимать это и нести ответственность за нарушение законодательства. Только так мы сможем защитить и леса, и населенные пункты от огня»,— сказал чиновник.

По состоянию на 6 апреля сотрудники МЧС составили уже 57 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности по ст. 20.4 КоАП РФ, в том числе 17 — на должностных лиц и три — на юридических лиц.

Алексей Чернышев, Владивосток

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