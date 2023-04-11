Сеть доставки суши оспорит решение суда о смене наименования

Сеть доставки суши «Ёбидоёби» планируют обжаловать решение арбитражного суда, обязавшего компанию изменить фирменное наименование юрлица в течение трех месяцев, рассказал «Ъ-Сибирь» сооснователь компании Константин Зимен.

Решение суда было принято после жалобы ФНС. Название сети противоречит принципам гуманности и морали, а также может вызвать ассоциацию с ненормативной лексикой, сделал выводы суд.

«Решение суда не вступило в силу. Мы будем подавать апелляцию. Пока нет окончательного решения, мы не изменим название юрлица»,– прокомментировал Константин Зимен. Он отметил, что решение суда касается наименования юрлица, а не названия самой сети. «В 2019 году у нас уже был аналогичный судебный процесс в отношении фирменного наименования, истцом было физическое лицо. Советский районный суд удовлетворил иск, затем мы обжаловали решение в Красноярском краевом суде»,– сказал он.

Компания зарегистрирована в 2016 году, сеть насчитывает 179 ресторанов в 132 городах России.

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Сергей Балин