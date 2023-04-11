Глава правительства Ливии в Сирте надеется на укрепление связей с Россией

Глава правительства национальной стабильности Ливии, действующего в Сирте, Фатхи Башага заявил, что между его кабмином и Россией «до сих пор нет желаемого уровня отношений». Он выразил надежду на их укрепление.

В Ливии установлено двоевластие. В Триполи действует поддерживаемое ООН правительство Абдельхамида Дбейба, в Сирте — правительство Фатхи Башага, наделенное полномочиями парламентом.

«Мы надеемся, что эти связи будут еще больше укрепляться и что между нами будут открыты новые горизонты для отношений и дипломатического обмена»,— сказал господин Башага «РИА Новости».

В феврале 2022 года парламент на востоке Ливии проголосовал за кандидатуру господина Башаги на пост премьера. Его поддержала Ливийская национальная армия. Однако господин Дбейба отказался признавать его власть до проведения президентских выборов.

О ситуации в Ливии — в материале «Ъ» «Два премьера на один Триполи».

Леонид Уварчев