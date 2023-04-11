Кандидат в мэры Томска Максим Лучшев снял свою кандидатуру

Накануне конкурса по выбору главы Томска кандидат Максим Лучшев снял свою кандидатуру. Эту информацию он подтвердил «Ъ-Сибирь». «Это решение осмысленное, ответственное и продуманное. Уверен, что принесу больше пользы Томску в другом качестве»,– сказал он.

Заявление прокомментировал губернатор Томской области Владимир Мазур: «Знаю о принятом решении Максима Лучшева. Это решение уважаю и поддерживаю. Опыт, знания и энергия Максима Алексеевича обязательно найдут применение в Томске».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

15 марта конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов из числа которых депутатам Томска предстояло выбрать мэра. Ими стали и.о. главы города Михаил Ратнер и депутат томской облдумы от КПРФ Максим Лучшев. Изначально на пост мэра претендовали восемь человек.

Согласно требованиям конкурса, для победы кандидату на пост мэра необходимо было набрать как минимум 25 голосов депутатов (две трети от списочного состава). Политологи ранее отмечали, что с учетом многопартийного состава гордумы и отсутствия большинства у «Единой России» добиться этого может быть непросто. Спикер гордумы Чингис Акатаев также пояснял, что если ни один кандидат не наберет необходимого числа голосов, то повторное голосование состоится через месяц. Если же и оно не принесет результата, то будет объявлен новый конкурс.

В декабре 2022 года дума Томска на основании принятого по инициативе единороссов областного закона внес изменения в устав Томска, отменив прямые выборы мэра.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова