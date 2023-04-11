ТАСС: для «Уралов» Росгвардии разработана броня для установки в полевых условиях

Опытно-конструкторское бюро «Техника» разработало комплект дополнительной брони для автомобилей Росгвардии «Федерал-42591» (создана на базе «Урала-4320»), сообщил источник ТАСС. Его можно установить в полевых условиях. Разработка велась с учетом опыта в военной операции на Украине.

«Технике» была поставлена задача срочно улучшить бронезащиту «Урала» в полевых условиях, сообщил собеседник российского госагентства в силовых структурах. По его словам, комплект высылается в зону военной операции, где «два человека в течение двух–трех часов его устанавливают на штатные крепления» с использованием болтов. Комплект включает дополнительную защиту лобового стекла в виде нижнего и верхнего козырьков, бокового остекления, задней стенки и крыши.

«Федерал-42591» рассчитана на перевозку 16 человек. Машина оснащена системой пожаротушения, видеокамерами с мониторами, антиосколочной и антирикошетной защитой. Имеет защиту моторного отсека и защиту от подрыва.

Леонид Уварчев