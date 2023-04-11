Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС: для «Уралов» Росгвардии разработана броня для установки в полевых условиях

Опытно-конструкторское бюро «Техника» разработало комплект дополнительной брони для автомобилей Росгвардии «Федерал-42591» (создана на базе «Урала-4320»), сообщил источник ТАСС. Его можно установить в полевых условиях. Разработка велась с учетом опыта в военной операции на Украине.

«Технике» была поставлена задача срочно улучшить бронезащиту «Урала» в полевых условиях, сообщил собеседник российского госагентства в силовых структурах. По его словам, комплект высылается в зону военной операции, где «два человека в течение двух–трех часов его устанавливают на штатные крепления» с использованием болтов. Комплект включает дополнительную защиту лобового стекла в виде нижнего и верхнего козырьков, бокового остекления, задней стенки и крыши.

«Федерал-42591» рассчитана на перевозку 16 человек. Машина оснащена системой пожаротушения, видеокамерами с мониторами, антиосколочной и антирикошетной защитой. Имеет защиту моторного отсека и защиту от подрыва.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...