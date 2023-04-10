Власти Воронежа планируют удвоить финансирование отлова бездомных животных

Мэр Воронежа Вадим Кстенин на еженедельной планерке заявил о необходимости удвоить финансирование муниципальной программы по бездомным животным. По существующему регламенту выбранные мэрией подрядчики отлавливают животных, стерилизуют, вакцинируют и выпускают в «естественную среду обитания» — обратно в город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вице-мэр Людмила Бородина сообщила, что на сегодняшний день в Воронеже насчитывается порядка 4-4,5 тыс. «безнадзорных животных».

«Основная часть бездомных животных в прошлом имела хозяина»,— отметила госпожа Бородина

Вице-мэр напомнила, что с 2015 года в Воронеже было отловлено 9,5 тыс. животных. Из них более 6 тыс. были стерилизованы, более 3 тыс. — «подвергнуты эвтаназии в соответствии с действующим законодательством» и лишь 100 передано новым владельцам. Еще 23 животных «находятся на постоянном содержании в связи с проявлением агрессии».

Всего за восемь лет на работу с бездомными животными было потрачено свыше 61 млн руб. «Низкая вместимость существующих сегодня в городе приютов не позволяет одновременного проводить большое количество операций по стерилизации, также не хватает квалифицированных отловщиков и врачей для проведения этой работы»,— отметила госпожа Бородина.

«Необходимо в два раза больше средств выделять на программу, иначе мы просто не будем успевать за процессом размножения животных и увеличением их численности»,— поручил подчиненным господин Кстенин. По его указанию, местные власти должны «активизировать работу в рамках тех средств, которые уже доведены», а «по результатам экономии по итогам первого полугодия» возможно направление еще 12-13 млн руб. на работу с животными.

«В следующем году, когда будем заниматься бюджетированием, продолжим увеличивать заложенные средства, чтобы в течение трех лет выйти на показатели, которые будут для нашего города объективными»,— заверил градоначальник.

О строительстве в Воронеже муниципального приюта для животных — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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