Банк России сообщил о значительном росте покупок валюты физлицами в марте

В марте физические лица увеличили нетто-покупки валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки до 121,8 млрд руб. против 72,6 млрд руб. в феврале, сообщил Банк России в ежемесячном обзоре рисков финансовых рынков. Регулятор подчеркнул почти четырехкратный рост (с 11,6 млрд руб. до 41,9 млрд. руб.) покупок юаня.

На биржевом валютном рынке доля юаня выросла до 39%, тогда как доля валютной пары USD/RUB сократилась до 34%. Тем не менее покупку юаней физлица преимущественно осуществляли через крупнейшие банки (33,2 млрд руб. там против 8,7 млрд. руб. на бирже). Доллары США и евро физлица закупили на 79,9 млрд руб. (в феврале — 61 млрд руб.).

Продажи валюты крупнейшими экспортерами относительно февраля также показали рост — до $11,61 млрд по итогам месяца. На этом фоне СЗКО (системно значимые кредитные организации) увеличили продажи валюты на рынке до 563 млрд руб. с 496 млрд. руб. в феврале.

Совокупный месячный объем торгов на валютном рынке в марте вырос до 8,2 трлн руб. против 6,7 трлн руб. в феврале. Среднедневной объем составил 375 млрд руб.

Последние прогнозы по стоимости российской валюты — в материале «Ъ FM» «Рублю становится спокойнее».

Григорий Лейба