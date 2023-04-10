Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банк России сообщил о значительном росте покупок валюты физлицами в марте

В марте физические лица увеличили нетто-покупки валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки до 121,8 млрд руб. против 72,6 млрд руб. в феврале, сообщил Банк России в ежемесячном обзоре рисков финансовых рынков. Регулятор подчеркнул почти четырехкратный рост (с 11,6 млрд руб. до 41,9 млрд. руб.) покупок юаня.

На биржевом валютном рынке доля юаня выросла до 39%, тогда как доля валютной пары USD/RUB сократилась до 34%. Тем не менее покупку юаней физлица преимущественно осуществляли через крупнейшие банки (33,2 млрд руб. там против 8,7 млрд. руб. на бирже). Доллары США и евро физлица закупили на 79,9 млрд руб. (в феврале — 61 млрд руб.).

Продажи валюты крупнейшими экспортерами относительно февраля также показали рост — до $11,61 млрд по итогам месяца. На этом фоне СЗКО (системно значимые кредитные организации) увеличили продажи валюты на рынке до 563 млрд руб. с 496 млрд. руб. в феврале.

Совокупный месячный объем торгов на валютном рынке в марте вырос до 8,2 трлн руб. против 6,7 трлн руб. в феврале. Среднедневной объем составил 375 млрд руб.

Последние прогнозы по стоимости российской валюты — в материале «Ъ FM» «Рублю становится спокойнее».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...