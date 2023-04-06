В Петербурге введут поминутную плату парковки со второго часа

Поминутную оплату парковки планируют ввести в Санкт-Петербурге со второго часа. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зона платной парковки на набережной канала Грибоедова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Зона платной парковки на набережной канала Грибоедова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Депутаты ЗакСа призвали ускорить этот процесс. Они обсуждали развитие парковочного пространства в ходе встречи профильной рабочей группы в парламенте 4 апреля. Со слов спикера Александра Бельского, у водителей появится возможность оплачивать парковку поминутно.

«Сейчас идет модернизация информационных систем и оборудования. Плюс это требует изменения нормативной базы»,— отметил замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков (цитата по «Фонтанке»).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что скорость движения машин в зоне платной парковки выросла на 6%.

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