В Петербурге введут поминутную плату парковки со второго часа

Поминутную оплату парковки планируют ввести в Санкт-Петербурге со второго часа. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.
Зона платной парковки на набережной канала Грибоедова
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Депутаты ЗакСа призвали ускорить этот процесс. Они обсуждали развитие парковочного пространства в ходе встречи профильной рабочей группы в парламенте 4 апреля. Со слов спикера Александра Бельского, у водителей появится возможность оплачивать парковку поминутно.
«Сейчас идет модернизация информационных систем и оборудования. Плюс это требует изменения нормативной базы»,— отметил замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков (цитата по «Фонтанке»).
Ранее «Ъ-СПб» писал, что скорость движения машин в зоне платной парковки выросла на 6%.