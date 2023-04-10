«Команды выдали невероятную игру»

Матчем «Оренбург»—«Ростов» 10 апреля завершился 22-й тур чемпионата России по футболу. Встреча проходила в Оренбурге и закончилась вничью (2:2). За российским первенством следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Оренбург» Фото: ФК «Оренбург»

В ожидании последнего матча тура «Оренбург»—«Ростов» поклонники футбола неожиданно вспомнили о Сочи. Дело в том, что после воскресного поражения южан от самарских «Крыльев» (1:2) в отставку ушел главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев. Объявили об этом в понедельник днем. Наставник провел с командой всего пять матчей: два выиграл и три проиграл.

Был у него и серьезный успех, такой как победа над ЦСКА, и два фиаско с «Оренбургом» и «Факелом» — 0:4 и 0:3 соответственно. Бердыев и «Сочи» расстались без скандалов. Понятно, что реальную причину этого увольнения болельщики никогда не узнают, но велика вероятность, что клуб оказался не готов к тому, чего хотел от него тренер.

Как собирался работать на юге России Курбан Бекиевич, “Ъ FM” рассказал футбольный менеджер Юрий Белоус: «Дело в том, что Бердыев не только главный тренер, он еще и менеджер. Насколько я знаю, он хотел, чтобы в "Сочи" произошли большие изменения и в плане детско-юношеской академии, и всего хозяйства, в том числе материально-технической базы. Это была находка для футбольного клуба».

К счастью, легко с футбольными наставниками расстаются не везде, например, в «Оренбурге» Марцелу Личке дали возможность работать, как и в «Ростове» Валерию Карпину.

В матче 22-го тура команды этих наставников выдали невероятную игру. После первого тайма «Оренбург» выигрывал 2:0, и один из этих мячей был особенно хорош.

Аргентинский легионер Брайан Мансилья, которого взяли в аренду и собираются выкупить за скромные по футбольным меркам €800 тыс., ударил слету в дальнюю девятку, чем восхитил комментатора: «Брайан Мансилья заставляет хвататься за голову, подпрыгивать, приплясывать все трибуны Оренбурга, потому что невероятный мяч влетает в девятку».

Уже к 22-й минуте матча «Оренбург» вел 2:0. И объяснить такое преимущество хозяев, когда они играют дома, несложно, отмечает футбольный эксперт, тренер сборной России Николай Писарев: «"Оренбург" поймал свою фишку. Это домашняя команда, которая понимает, как использовать преимущества искусственного поля. Первые 20-25 минут у любой приезжей команды адаптация, садятся ноги. Надо гнать темп, постараться это преимущество реализовать. Это то, что "Оренбургу" удается».

Но во втором тайме «Ростов» полностью перевернул игру. Это было невероятно, но команда Карпина все-таки забила два мяча, когда, казалось, поражение уже неизбежно. «Осипенко! 2:2, "Ростов". Опять они это делают, третий раз за сезон они забивают два после того, как два пропустили. Максим Осипенко!»,— восклицал комментатор.

Эта ничья оставляет «Ростов» на втором месте в турнирной таблице. Разрыв между «Ростовом» и «Спартаком», который находится на третьей строчке, всего три очка. Но все может измениться уже в ближайшие выходные, так как в 23-м туре команда Валерия Карпина играет с «Зенитом».