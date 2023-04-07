Под Авдеевкой погиб участник СВО из Югорска

В Югорске (ХМАО-Югра) простятся с погибшим 49-летним участником специальной военной операции (СВО) Алексеем Шутановым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы, стрелок мотострелкового батальона младший сержант Алексей Шутанов геройски погиб 15 марта при штурме во время минометного обстрела Авдеевки (ДНР). В Югорске у него остались жена, два сына и родители.

Алексей Шутанов родился и вырос в Урае (ХМАО). Проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ. После объявления частичной мобилизации добровольно пришел в военкомат с просьбой направить его в зону СВО.

Напомним, 13 марта во время боевого дежурства при минометном обстреле Авдеевки погиб старший стрелок мотострелкового взвода младший сержант Николай Абсалямов из Нижневартовска (ХМАО).

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Полина Хабарова