По факту гибели в ДТП двух мальчиков в Рыбинске возбуждено уголовное дело

По факту гибели в ДТП двух несовершеннолетних в Рыбинске возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

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Фото: Прокуратура Ярославской области Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», автомобиль «Форд» сбил двух детей на Волжской набережной в Рыбинске. Один мальчик умер на месте, второй скончался в больнице. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Это означает, что водитель «Форда», скорее всего», был пьян.

«На место происшествия выехали наиболее опытные следователи и криминалисты. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— отметили в Следственном комитете.

На месте работает прокурор Рыбинска Сергей Галыгин. В прокуратуре уточнили, что водитель «Форд Мондео» не справился с управлением автомобиля, выехал на тротуар, где и сбил детей.

«Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли дети»,— отметили в ведомстве.

Андрей Иванов