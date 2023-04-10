В Свердловской области полицейские спасли заблудившегося на болоте рыбака

Житель поселка Луговской (Тугулымский городской округ, Свердловская область) потерялся на территории Термигульского болота и не мог самостоятельно выбраться, о чем мужчина сообщил в дежурную часть ОВД Тугулыма. Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, на поиски отправились трое полицейских.

Выяснилось, что мужчина отправился на мотоблоке через лесной массив на поиск места для рыбалки. Оставив транспорт на дороге, он пошел в сторону водоема, но вскоре потерял ориентир. «Долгие попытки найти выход не увенчались успехом. День был на исходе, как назло, у заявителя отказали ноги, он замерз и стал паниковать. Огонь развести не удалось, так как зажигался отсырела»,— отметил полковник Горелых. Во время поисков полицейские сначала обнаружили мотоблок, а через пять часов в темноте отыскали его хозяина.

Как ранее писал «Ъ-Урал», инспекторы ДПС дважды за вечер спасли людей при пожарах в Свердловской области. В Лесном около 18:00 два экипажа ДПС эвакуировали из задымленного помещения маленького мальчика, его брата, сестру, маму и бабушку. Второй случай произошел в поселке Арти — в 19:25 пожар начался на крыше частного дома.

Диана Сунагатуллина

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