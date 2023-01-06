Инспекторы ДПС дважды спасли людей при пожарах в Свердловской области

В городе Лесной и поселке Арти (Свердловская область) инспекторы ДПС во время пожара помогли людям эвакуироваться из домов. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оба инцидента произошли вечером в четверг, 5 января.

В Лесном около 18:00 два экипажа ДПС эвакуировали из задымленного помещения на улице Свердлова, 1 маленького мальчика, его брата, сестру, маму и бабушку. До приезда скорой помощи они посадили семью в салон служебного автомобиля и приступили к регулированию дорожного движения, чтобы обеспечить проезд пожарной технике. «Из дома, где произошло возгорание, автоинспекторами и представителями МЧС всего было эвакуировано пять человек, трое из которых дети. В ходе проверки стало понятно, что причиной возгорания стала неисправность электрооборудования»,— отметил Валерий Горелых.

В поселке Арти в 19:25 пожар начался на крыше частного дома на улице Ленина, 47. Увидев возгорание, инспектор ДПС лейтенант Павел Кошелев сообщил об этом пожарным, а сам начал стучать в окна, привлекая внимание жильцов. Дверь открыла 80-летняя женщина, которую он быстро отвел на безопасное расстояние от дома. Поднявшись на крышу, инспектор обнаружил, что загорелась деревянная обрешетка металлической кровли в районе печной трубы. Он стал гасить пламя снегом, не позволяя огню распространяться до приезда пожарных.

Напомним, ранее на Уралмаше (район Екатеринбурга) в частном секторе произошел пожар, где погиб мужчина. По данным регионального МЧС, на ул. Новаторов открытым огнем горел жилой дом и надворные постройки. Следователи проводят проверку.

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Диана Сунагатуллина