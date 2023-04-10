Суд конфисковал в пользу государства турбазу экс-начальника Кингисеппской таможни

Череповецкий городской суд Вологодской области конфисковал в пользу государства три участка на берегу водохранилища площадью более 3,4 га, принадлежавших бывшему начальнику Кингисеппской таможни Сергею Слепухину. Ранее мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима по делу о взятке. Его признали виновным в получении $27 тыс. от предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров через границу без уплаты пошлин и платежей.

«Прокурор направил в суд исковое заявление об обращении в доход Российской Федерации земельных участков стоимостью 7,3 млн руб., приобретенных на неподтвержденные доходы. Череповецкий городской суд Вологодской области удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме»,— сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, экс-начальник таможни во время службы в 2017-2018 году купил три участка на берегу Рыбинского водохранилища. Участки предназначались для турбазы «Верхняя рыбинка». Законность доходов для приобретения земли Сергей Слепухин подтвердить не смог. Для того, чтобы скрыть участки и права аренды на недвижимость, он переоформил их на своего знакомого.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в пользу государства также обратили двухэтажную квартиру Сергея Слепухина в Пушкине.

Екатерина Рязанова

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