Двухэтажную квартиру в Пушкине бывшего начальника Кингисеппской таможни передали государству

Бывший начальник Кингисеппской таможни Сергей Слепухин лишился своей двухэтажной квартиры в Пушкине. Ее обратили в доход государства по требованию Северо-Западной транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось в ходе проверки, Сергей Слепухин купил квартиру на неподтвержденные доходы. Покупателю она обошлась в 9 млн руб. Судья признал требование изъять квартиру в пользу государства законным и обоснованным.

Напомним, что экс-начальника Кингисеппской таможни приговорили к 8 годам колонии строгого режима по делу о взятки. Его признали виновным в получении $27 тыс. от предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров через границу без уплаты пошлин и платежей. Задержали Сергея Слепухина еще в мае 2018 года.

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