В ТРЦ «Радуга Парк» на месте Decathlon появится «Спортмастер PRO»

В ТРЦ «Радуга Парк» (Екатеринбург) на месте спортивного магазина Decathlon откроют «Спортмастер PRO» (новый формат магазина «Спортмастер» с расширенным ассортиментом). Информацию «Ъ-Урал» подтвердили в администрации торгового центра, уточнив, что точная дата открытия пока неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, летом 2022 года стало известно о том, что Decathlon приостановит свою работу в ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге. Приостановка деятельности связана с невозможностью обеспечивать поставки товаров. До этого с 6 апреля деятельность магазины приостановили в 16 городах, 25 апреля закрылся магазин на улице Вайнера в Екатеринбурге.

В марте 2023 года «Радуга-парк» сменил собственника. Уральский застройщик «Форум-групп» продал торговый центр в Екатеринбурге компании «Гранд Лайн — Центр» из Калужской области. По данным источника “Ъ-Урал”, екатеринбургский девелопер несколько лет вел переговоры с разными потенциальными покупателями, но продать объект удалось только сейчас.

Диана Сунагатуллина

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