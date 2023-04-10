В результате обстрела курского села около 650 человек остались без электричества

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале о последствиях обстрела со стороны Украины окресностей села Плехово Суджанского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

По словам главы региона, «около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево» того же района. Ремонтная бригада уже выехала в муниципалитет. О других повреждениях или пострадавших господин Старовойт не сообщал.

Вчера в Черноземье о результатах обстрелов приграничных территорий рассказывал лишь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, снаряды прилетали в село Вознесеновка Шебекинского городского округа и в село Тишанка Волоконовского района. В обоих случаях обошлось без пострадавших, но снарядами были повреждены несколько частных домовладения и хозпостроек.

Владимир Зоркий