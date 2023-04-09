В Вербное воскресенье ВСУ уже дважды обстреляли Белгородскую область

Под обстрел со стороны Украины попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Глава региона уточнил, что в результате попадания украинских снарядов есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках, а также на территории сельскохозяйственного предприятия. В нем повреждены крыша и стены складского помещения.

Утром 9 апреля господин Гладков в своих соцсетях сообщал о последствиях обстрела ВСУ села Тишанка Волоконовского района: обошлось без пострадавших, но снарядами были повреждены четыре частных домовладения.

Губернатор соседней Курской области (также часто обстреливаемой со стороны Украины) Роман Старовойт сегодня напомнил, что православные отмечают Вербное воскресенье, которое «символизирует победу над смертью и отражает желание жить в мире».

Владимир Зоркий