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Коммерсантъ FM
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Xiaomi представила умные очки Mijia Smart Audio Glasses

Компания Xiaomi на фирменной краудфандинговой платформе YouPin представила новый аксессуар — умные очки Mijia Smart Audio Glasses, которые можно использовать для разговоров по телефону или прослушивания музыки. Стоимость аксессуара на стадии предзаказа составит 799 юаней (около 9,5 тыс. руб.), но о возможности продажи умных очков за пределами Китая пока не сообщается.

Mijia Smart Audio Glasses

Mijia Smart Audio Glasses

Фото: Xiaomi

Mijia Smart Audio Glasses

Фото: Xiaomi

Новинка доступна в пяти разных вариантах дизайна, включая солнцезащитные очки с темными линзами и оправы для корригирующих линз. Очки получили пылевлагозащиту по стандарту IP54, а также поддержку одновременного подключения к двум устройствам.

По заявлению Xiaomi, очки позволяют не только прослушивать музыку, но и принимать звонки по телефону — для более качественной передачи голоса предусмотрены два микрофона с алгоритмом шумоподавления на основе искусственного интеллекта. Для управления предусмотрены 30-миллиметровые сенсорные элементы на дужках и голосовые команды.

Автономность Mijia Smart Audio Glasses заявлена на уровне семи часов в режиме разговора и до десяти часов при прослушивании музыки.

Максим Вершинин

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