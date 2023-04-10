Заместителем начальника нижегородского управления МВД назначен Виктор Бортожинов

Полковник полиции Виктор Бортожинов назначен заместителем начальника ГУ МВД по Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ведомства. В понедельник, 10 апреля, его представили личному составу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Виктор Бортожинов родился в 1970 году в селе Хабаровск Иркутской области. В 2007 году окончил Академию управления МВД России. В разные годы работал в департаменте налоговой полиции Бурятии и в органах внутренних дел.

Господин Бортожинов будет курировать управление по работе с личным составом и культурный центр регионального ведомства. Начальник нижегородского управления МВД Юрий Арсентьев попросил нового заместителя уделить особое внимание кадровому обеспечению.

Как писал «Ъ-Приволжье», главной внутренней проблемой регионального управления МВД Юрий Арсентьев считает нехватку кадров. Некомплект в нижегородской полиции увеличился за пять лет вдвое и составляет 14%.

Подробнее – в материале «Ъ-Приволжье» «Полиция ушла в кадровый минус».

Елена Ковалева