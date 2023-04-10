Полиция и ФСБ ликвидировали подпольную сигаретную фабрику в Петербурге

Сотрудники полиции совместно с ФСБ пресекли работу трех нелегальных цехов по изготовлению табачной продукции. Один из них располагался на Лифляндской улице в Петербурге, второй в Тосно, а третий – в Калязинском районе Тверской области, сообщили 10 апреля в пресс-службе МВД.

Склад при этом располагался в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области. На этих объектах оперативники обнаружили 11 производственных линий, сырье и упаковочные материалы. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 100 тонн табака, около 1 млн пачек сигарет и более 500 тыс. поддельных акцизных марок.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

«По подозрению в противоправной деятельности задержаны шестеро граждан. Предварительное расследование продолжается»,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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