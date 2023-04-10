В Челябинске ограничат движение на проспекте Ленина из-за капремонта

С 11 апреля в Челябинске стартует первый этап капитального ремонта проспекта Ленина на участке от улиц Героев Танкограда до Линейной. В связи с этим будет ограничено движение транспорта, сообщает мэрия.

Частично с завтрашнего дня будет ограничено движение по крайней правой полосе от Героев Танкограда до переулка Молодежный по направлению в сторону микрорайона Чурилово. Автовладельцев просят учитывать это и заранее планировать маршрут.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», участок проспекта Ленина протяженностью 1,4 км планируется капитально отремонтировать за два года. В том числе подрядчику предстоит расширить проезжую часть там, где сейчас всего две полосы, проложить сети ливневой канализации и наружного освещения, обустроить тротуары и газоны. Также будет отремонтировано разворотное кольцо для троллейбусов в районе проходной ЧТЗ. Работу выполнит челябинская компания «Капиталстрой». Цена контракта – 344,1 млн руб. Изначально на ремонт выделили 468,8 млн, но в ходе торгов стоимость снизилась более чем на 25%.