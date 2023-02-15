Проспект Ленина в Челябинске отремонтирует местный подрядчик, снизивший цену на 26,5%

Комитет дорожного хозяйства Челябинска определил победителя аукциона на капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до начала Линейной. Им стало челябинское ООО «Капиталстрой», предложившее выполнить работу за цену более чем на четверть меньше начальной стоимости контракта. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 468,8 млн руб. Шесть компаний подали заявки на участие в торгах. Одну из них не допустили до аукциона из-за несоответствия требования. Из пяти участников «Капиталстрой» предложила наименьшую цену – 344,1 млн. Это почти на 125 млн или 26,5% меньше начальной цены.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», подрядчик должен выполнить капитальный ремонт участка проспекта Ленина протяженностью 1,4 км. Количество полос движения составит от четырех до шести (сейчас от двух до шести) шириной 3,5-3,75 м каждая. Проезжую часть от тротуара будет отделять разделительная полоса шириной от 3 до 10 м. Также предстоит обустроить дождевую канализацию и наружное освещение. Контракт должен быть исполнен до 20 октября 2024 года.