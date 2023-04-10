Наколол себе срок

В Хакасии 36-летнего заключенного Артура Бутаева судят за татуировки с символикой запрещенной в России экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). По версии следствия, мужчина ходил перед сокамерниками с оголенным торсом, покрытым татуировками в виде свастик и звезд. К прежнему восьмилетнему сроку за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, ему могут добавить еще четыре года. Подсудимый отвергает все обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

В городском суде Абакана в понедельник началось рассмотрение уголовного дела в отношении неоднократно судимого Артура Бутаева, который обвиняется в том, что демонстрировал сокамерникам татуировки запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ.

Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах, летом 2021 года следователи задержали жителя Саяногорска Артура Бутаева по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Задержанный, по версии силовиков, в драке нанес обидчику несколько ударов кулаками в голову, отчего тот скончался в больнице. По решению суда Артура Бутаева заключили под стражу. В камере СИЗО, говорится в деле, арестант снял верхнюю одежду и оголил торс, покрытый татуировками в виде свастики и звезд, которые могли видеть его сокамерники.

За публичное демонстрирование символики экстремистской организации в отношении Артура Бутаева составили протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

В нем указывается, что татуировки у арестованного, нанесенные на его плечи и грудь, являются «символикой запрещенной криминальной субкультуры АУЕ», а демонстрировал он их, якобы чтобы «подчеркнуть свой криминальный статус перед другими подследственными». 21 декабря 2021 года суд назначил Артуру Бутаеву по административной статье штраф в размере 1 тыс. руб.

Арестованный, говорится в материалах следствия, продолжил открыто демонстрировать татуировки в СИЗО, а затем и в исправительной колонии строгого режима №33 УФСИН России по Республике Хакасия, куда его отправили отбывать 8-летний срок за драку со смертельным исходом.

За повторную демонстрацию запрещенной символики в отношении Артура Бутаева возбудили уже уголовное дело.

Часть 1 ст. 282.4 УК РФ предусматривает наказание за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, если эти деяния совершены лицом, ранее уже подвергнутым административному наказанию, в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишения свободы на тот же срок.

Выдвинутые против него обвинения Артур Бутаев отрицает. В конце марта уголовное дело поступило на рассмотрение суда, в понедельник состоялось первое заседание, в ходе которого было оглашено обвинительное заключение. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в республиканской прокуратуре, участники процесса исследовали письменные доказательства по делу, на следующее заседание, которое назначено на 17 апреля, вызваны свидетели.

Константин Воронов, Новосибирск