Заводы Екатеринбурга ищут сотрудников на зарплату до 150 тыс. рублей

Крупнейшие предприятия Екатеринбурга открыли ряд вакансий с большими окладами до 150 тыс. руб. По данным портала Е1.ru, Уральский турбинный завод ищет токаря-расточника и токаря-карусельщика с опытом работы от трех лет, которым готовы платить от 130 до 150 тыс. руб. в месяц.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) предлагает до 150 тыс. руб. оператору станков с программным управлением. Соискатель должен иметь среднее специальное образование и стаж работы на токарном оборудовании с ЧПУ от двух лет и опытом в написании программ для станков. Программистам 1С на предприятии предлагают от 120 тыс. руб.

Машиностроительный завод им. М. И. Калинина открыл вакансии оператора станков с ЧПУ, токарю-универсалу и фрезеровщику с зарплатой до 120 тыс. руб.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о нехватке кадров на промышленных предприятиях. Так, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по специальностям «токарь», «слесарь-ремонтник», «инженер», «наладчик металлообрабатывающих станков» — в десятки раз.

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