«Ведомости»: депутаты Госдумы уйдут в двухнедельный майский отпуск

Депутаты Государственной думы (ГД) уйдут в отпуск с 24 апреля по 7 мая, сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ за подписью председателя ГД Вячеслава Володина.

В распоряжении указано, что «в исключительных случаях при необходимости исполнения депутатом Госдумы своих полномочий» допускается отзыв парламентария из отпуска с его согласия. С окончанием каникул, 8 мая, депутаты отправятся в регионы, от которых были избраны.

Длинные майские выходные в ГД начали практиковать с приходом господина Володина на должность спикера, указал собеседник издания в парламенте. До этого депутаты отдыхали с середины июля по начало сентября (42 дня) — теперь этот срок урезали на две недели в пользу каникул в начале мая.

Депутатский отпуск продолжительностью 42 дня связан с классным чином, который присваивается парламентариям как федеральным госслужащим (уровня министра), объяснял «Ъ» эксперт Павел Склянчук. В июле прошлого года спикер Вячеслав Володин предлагал урезать продолжительность отпуска до 28 дней. Инициатива реализована не была.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Не отпускай меня без нужды».

Григорий Лейба