Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В наркополицейском увидели мошенника

В Свердловской области задержан высокопоставленный силовик

ФСБ задержала начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи. По данным источника «Ъ-Урал», он находится в изоляторе по подозрению в мошенничестве. В полиции проверяют причастность силовика к преступлению и обещают принять «адекватные меры реагирования», если информация подтвердится. СМИ ранее сообщали о неудовлетворительном психологическом состоянии коллектива УНК, за что полковник Ергеледжи получил выговор от московской инспекции МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О задержании начальника УНК ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи стало известно в понедельник, 10 апреля. По данным источника «Ъ-Урал», близкого к правоохранительным органам, его подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Сейчас полковник Ергеледжи находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

По данным источника портала 66.ru, силовика задержали в Первоуральске, когда «кто-то из сотрудников передал ему деньги». При этом в составе преступления коррупционной составляющей якобы нет.

В пресс-службе УФСБ от комментариев отказались. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «Ъ-Урал», что сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области устанавливают «более подробные и точные обстоятельства произошедшего». «По итогам мероприятий будет принято обоснованное решение с принятием адекватных мер реагирования в случае, если информация о противоправной деятельности должностного лица найдет свое подтверждение»,— отметил полковник Горелых.

По информации источника «Ъ-Урал», с приходом в антинаркотическое управление Ивана Ергеледжи там начались внутренние проблемы: якобы у начальника был длительный конфликт с его заместителем Владиславом Гусевым.

Городской портал Е1.ru сообщил, что после «реформ», которые Иван Ергеледжи начал проводить в управлении, у антинаркотического подразделения снизилась раскрываемость. Так, за 2022 год, по различным оценкам, показатель упал от 30% до 35%, а нехватка сотрудников «и вовсе приближается к 40–50%».

Кроме того, по данным издания, в результате проверки, которую проводила московская инспекция МВД, УНК получило «неуд». В результате, по данным Е1.ru, Иван Ергеледжи получил наказание в виде выговора.

Соучредитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что за последние несколько лет полиция «научилась» бороться с незаконным оборотом наркотиков. «Фонд больше не сотрудничает с правоохранительными органами по оперативной линии. Сейчас почти в 100% случаев торговля идет через интернет и мессенджеры, и силовики научилась отслеживать и пресекать продажу, в том числе через анонимные каналы. Не могу сказать, что это заслуга Ергеледжи, поскольку не знаю ни его, ни как он управлял подразделением»,— отметил господин Кабанов.

Илья Смирнов, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...