В наркополицейском увидели мошенника

ФСБ задержала начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи. По данным источника «Ъ-Урал», он находится в изоляторе по подозрению в мошенничестве. В полиции проверяют причастность силовика к преступлению и обещают принять «адекватные меры реагирования», если информация подтвердится. СМИ ранее сообщали о неудовлетворительном психологическом состоянии коллектива УНК, за что полковник Ергеледжи получил выговор от московской инспекции МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О задержании начальника УНК ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи стало известно в понедельник, 10 апреля. По данным источника «Ъ-Урал», близкого к правоохранительным органам, его подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Сейчас полковник Ергеледжи находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

По данным источника портала 66.ru, силовика задержали в Первоуральске, когда «кто-то из сотрудников передал ему деньги». При этом в составе преступления коррупционной составляющей якобы нет.

В пресс-службе УФСБ от комментариев отказались. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «Ъ-Урал», что сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области устанавливают «более подробные и точные обстоятельства произошедшего». «По итогам мероприятий будет принято обоснованное решение с принятием адекватных мер реагирования в случае, если информация о противоправной деятельности должностного лица найдет свое подтверждение»,— отметил полковник Горелых.

По информации источника «Ъ-Урал», с приходом в антинаркотическое управление Ивана Ергеледжи там начались внутренние проблемы: якобы у начальника был длительный конфликт с его заместителем Владиславом Гусевым.

Городской портал Е1.ru сообщил, что после «реформ», которые Иван Ергеледжи начал проводить в управлении, у антинаркотического подразделения снизилась раскрываемость. Так, за 2022 год, по различным оценкам, показатель упал от 30% до 35%, а нехватка сотрудников «и вовсе приближается к 40–50%».

Кроме того, по данным издания, в результате проверки, которую проводила московская инспекция МВД, УНК получило «неуд». В результате, по данным Е1.ru, Иван Ергеледжи получил наказание в виде выговора.

Соучредитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что за последние несколько лет полиция «научилась» бороться с незаконным оборотом наркотиков. «Фонд больше не сотрудничает с правоохранительными органами по оперативной линии. Сейчас почти в 100% случаев торговля идет через интернет и мессенджеры, и силовики научилась отслеживать и пресекать продажу, в том числе через анонимные каналы. Не могу сказать, что это заслуга Ергеледжи, поскольку не знаю ни его, ни как он управлял подразделением»,— отметил господин Кабанов.

Илья Смирнов, Екатеринбург