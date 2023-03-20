E1.ru: главе свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков сделали выговор из-за жалоб полицейских

Руководителю управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Свердловской области Ивану Ергеледжи сделали выговор за «ужасающий моральный климат» в коллективе и плохие оценки его работы со стороны подчиненных. Об этом со ссылкой на источник пишет Е1.ru.

По данным издания, в результате московской проверки управления, которая прошла в конце прошло года, стало известно, что уволиться или перевестись мечтают почти 84% сотрудников УНК. Морально-психологическое состояние коллектива было оценено как «неудовлетворительное».

Иван Ергеледжи якобы получил «экстремально низкий рейтинг» из-за того, что его «стиль руководства не соответствует уровню ожидания сотрудников». Также низкие оценки получили начальник отдела Стенюшкина и замначальника отдела Якушева.

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