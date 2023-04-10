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Коммерсантъ FM
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NBC и CNN сообщили о решении Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден решил участвовать в выборах 2024 года в качестве кандидата от Демократической партии, утверждают американские телеканалы NBC News и CNN. Официального заявления об участии в выборах господин Байден не делал.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Carolyn Kaster / AP

Джо Байден

Фото: Carolyn Kaster / AP

По данным NBC News, спешить с публичным заявлением о выдвижении на второй срок президент США не будет. Телеканал называет две причины: внимание к уголовному преследование экс-президента США Дональда Трампа от Республиканской партии и дебаты с республиканцами в Конгрессе по расходам бюджета на 2024 года.

В окружении Байдена говорят, что задержка позволяет ему «сохранить возможность» в случае непредвиденных обстоятельств отказаться от выдвижения и поддержать другого кандидата от демократов, отмечает NBC News.

CNN уточняет, что пока Джо Байден не определился с датой выдвижения, местом предвыборного штаба и руководителем кампании. По словам источников CNN, Джо Байден публично объявит об участии в выборах летом 2023 года.

Пока заявку на выдвижение в президенты от Демократической партии подали племянник экс-президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон. От республиканцев — Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами.

Рассматривают возможность участия в выборах от республиканцев также экс-госсекретарь США Майк Помпео, губернатор Флориды Рон Деcантис и бывший вице-президент США Майк Пенс.

Джо Байден занимает пост президента США с 2020 года, тогда он победил на выборах Дональда Трампа.

Александр Кислов

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