В Орске незаконно приняли на работу замглавы мэра

Распоряжение о приеме на работу заместителя главы Орска признано незаконным. Решение приняла судебная коллегия по гражданским делам областного суда. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее контрольный орган проверил местную администрацию на соблюдение закона о муниципальной службе и выявил нарушения. В частности, надзорное ведомство обнаружило, что у замглавы Орска нет соответствующего стажа работы и квалификации.

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В связи с этим прокуратура внесла градоначальнику представление об устранении нарушений. Однако городская администрация проигнорировала требование контрольного органа. После этого прокурор Ленинского района Орска Иван Ткаченко обратился в суд с иском к мэрии.

Ранее прокуратура подала в суд на мэрию города из-за необследованной системы водоснабжения. Иск был удовлетворен.

Георгий Портнов