Прокуратура подала в суд на мэрию Орска из-за необследованной системы водоснабжения

Суд удовлетворил иск прокурора Ленинского района Орска к местной администрации. Чиновников обязали провести техническое обследование сетей водоснабжения. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Ранее контрольный орган провел проверку и установил, что муниципалитет заключил с ООО «РВК-Орск» концессионное соглашение о передаче для обслуживания компании объектов водоснабжения. Однако во время сделки эксперты не проводили необходимое техническое обследование коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это сделало невозможным точное определение реальной изношенности сетей и потенциально аварийных участков. Соответственно возникли помехи для обслуживания и ремонта на коммунальных сетях.

В итоге в течение минувшего года на них неоднократно возникали аварийные ситуации. В частности, произошел ряд сбоев в системе центрального водоснабжения в поселке ОЗТП.

В связи с этим глава Орска получил представление надзорного органа. Однако чиновники не приняли соответствующих мер, и прокуратура обратилась в суд.

Георгий Портнов